Презентація Apple, на якій компанія нарешті показала новий iPhone, не обійшлася без скандалу. Компанія Samsung поглумилася над "яблучною" корпорацією і висміяла смартфон.
Американського відділення південнокорейської компанії Samsung поділилося своїми жартами про Apple в Twitter.
Так, 14 вересня, відразу після презентації Apple, американське представництво Samsung опублікувало відразу кілька "твітів". У першому співробітники компанії пожартували про те, що вони відчувають дежавю. Цими словами вони натякнули на те, що розробки від Apple навряд чи можна назвати інноваційними.
Після цього в Samsung вирішили продовжити глумитися над "яблучною" корпорацією. Представники компанії написали, що вони вже давно використовують у своїх пристроях підвищену частоту оновлення. Як відомо, на презентації Apple розробники похвалилися частотою оновлення в 120 герців. Але, як виявилося, ідея була зовсім неновою.
Читайте такожМій iPhone більше не останній: як пройшла презентація новинок від AppleНу а фінальною образою став жарт, в якому компанія Samsung ще й вміло похвалилася своїми інноваціями. Як відомо, південнокорейський бренд в останні роки активно створює гнучкі телефони, які складаються навпіл. Аналоги "розкладачок" з минулого користуються успіхом, а ось компанія Apple поки що не поспішає брати цю ідею на замітку.
"Наскільки було б крутіше, якби його можна було скласти навпіл?",- написали в Samsung, відкрито зачіпаючи "яблучну" корпорацію.
Раніше УНІАН вже показував добірку мемів і жартів про новий iPhone 13. Смартфон сильно розсмішив користувачів соцмереж.
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