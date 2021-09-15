Компанія відкрито висміяла новинки від "яблучної" корпорації, не забувши при цьому похвалити свої розробки.

Презентація Apple, на якій компанія нарешті показала новий iPhone, не обійшлася без скандалу. Компанія Samsung поглумилася над "яблучною" корпорацією і висміяла смартфон.

Американського відділення південнокорейської компанії Samsung поділилося своїми жартами про Apple в Twitter.

Так, 14 вересня, відразу після презентації Apple, американське представництво Samsung опублікувало відразу кілька "твітів". У першому співробітники компанії пожартували про те, що вони відчувають дежавю. Цими словами вони натякнули на те, що розробки від Apple навряд чи можна назвати інноваційними.

Після цього в Samsung вирішили продовжити глумитися над "яблучною" корпорацією. Представники компанії написали, що вони вже давно використовують у своїх пристроях підвищену частоту оновлення. Як відомо, на презентації Apple розробники похвалилися частотою оновлення в 120 герців. Але, як виявилося, ідея була зовсім неновою.

Читайте такожМій iPhone більше не останній: як пройшла презентація новинок від AppleНу а фінальною образою став жарт, в якому компанія Samsung ще й вміло похвалилася своїми інноваціями. Як відомо, південнокорейський бренд в останні роки активно створює гнучкі телефони, які складаються навпіл. Аналоги "розкладачок" з минулого користуються успіхом, а ось компанія Apple поки що не поспішає брати цю ідею на замітку.

"Наскільки було б крутіше, якби його можна було скласти навпіл?",- написали в Samsung, відкрито зачіпаючи "яблучну" корпорацію.

Раніше УНІАН вже показував добірку мемів і жартів про новий iPhone 13. Смартфон сильно розсмішив користувачів соцмереж.

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Автор: Поліна Кузенко