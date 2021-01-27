Хакерське угруповання втручалась в роботу серверів приватних та державних банків Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Литви та США.

Хакерське угруповання з України завдало банкам у семи країнах збитків на 2,5 млрд доларів.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, група хакерів з України з 2014 року здійснювала масові втручання в роботу серверів приватних та державних банківських установ Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Литви та США. Для цього хакери використовували шкідливе програмне забезпечення. За інформацією прокуратури, йдеться про так званий вірус-шифрувальник ("банківський троян"), призначений для викрадення таких персональних даних, як паролі, логіни та платіжні дані.

За фактами створення шкідливих програмних засобів було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час обшуків у Харкові та Харківської області правоохоронці вилучили комп’ютерне та серверне обладнання, за допомогою якого хакери здійснювали протиправну діяльність.

"Наразі збираються докази для повідомлення про підозру ряду осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень", - повідомили в прокуратурі.

Хакерське угруповання викрито за результатами міжнародної спецоперації за участю Офісу генпрокурора, Департаменту кіберполіції Національної поліції в координації з Євроюстом та Європолом і представниками правоохоронних органів США та Німеччини.

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Автор: Юлія Петриченко