Вчені спостерігали за дельфінами 6 місяців за допомогою прикріплених до них камер.

ВМС США встановили камери на дельфінів, які навчені виявляти підводні міни і захищати деякі з ядерних запасів Америки, а потім надали їм повну свободу дій для полювання в затоці Сан-Дієго.

Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, розумні морські ссавці не розчарували й результати зйомок здивували дослідників.

Камери, прикріплені до шести дельфінів-афалінів записали шість місяців відеоматеріалів і аудіозаписів, що дало нове уявлення про мисливські стратегії і способи спілкування цих ссавців.

Записуюче обладнання розташовували на спині або боці, демонструючи лякаюче дивні кути їхніх очей і рота.

Наприклад, вчені знають два способи, як можуть харчуватися дельфіни: ковтають здобич, як локшину з миски, або тиснуть її. Але кадри показали набагато більше.

"Під час полювання дельфіни майже постійно клацали з інтервалом від 20 до 50 мілісекунд", - кажуть дослідники. "При наближенні до здобичі інтервали між клацаннями скорочуються до дзижчання, а потім до вереску. При контакті з рибою дзижчання і вереск були майже постійними, поки риба не була проковтнута".

Також вчені підтвердили, що дельфіни можуть харчуватися морськими зміями. Так, один дельфін з'їв вісім дуже отруйних жовтобрюхих морських змій і не захворів після цього.

Нагадаємо, раніше вчені розкрили загадку еволюції стародавньої тварини, що існувала 500 млн років тому. Довгий час експерти не могли зрозуміти, чому у цього крихітного безхребетного під назвою Saccorhytus coronarius є рот, але немає ануса.

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