Вперше про існування цієї тварини вчені дізналися в 2017 році і висунули припущення, що останки мішкоподібної морської істоти - являють собою найдавнішого предка людини.

Науковці розкрили загадку еволюції стародавньої тварини, що існувала 500 млн років тому.

Довгий час експерти не могли зрозуміти, чому у цього крихітного безхребетного під назвою Saccorhytus coronarius є рот, але немає ануса, повідомляє Бі-бі-сі.

Вперше про існування цієї тварини вчені дізналися в 2017 році. Тоді висувалися припущення, що останки мішковидної морської істоти - являють собою найдавнішого предка людини. У той час Saccorhytus coronarius був попередньо віднесений до групи вторинноротих - примітивних предків хребетних (до яких відноситься і людина).

Однак в новому дослідженні сказано, що тварину потрібно включати в зовсім іншу групу. Його автори - вчені з Китаю і Великобританії - провели дуже докладне дослідження скам'янілості за допомогою рентгену і встановили її приналежність до линяючих (Ecdysozoa), тобто предків сучасних павуків і комах.

Одним з факторів, що заважали вченим точно встановити приналежність Saccorhytus coronarius, була саме відсутність у них ануса. "Це трохи нас бентежило - у більшості вторинноротих анус є, так чому ж він був відсутній у цього виду?", - сказала вчена Емілі Карлайл, яка вивчала цих тварин.

За її словами, одне з можливих пояснень полягає в тому, що у предків всієї цієї групи анус був відсутній, оскільки вони його не потребували. "Можливо, вони його втратили під час еволюції. Напевно їм він просто не був потрібен, тому що вони просто сиділи на місці - і один отвір вирішувало всі завдання".

Але головна причина, по якій вчені вирішили поміняти місце Saccorhytus coronarius в світі тварин - функція крихітних отворів, розташованих навколо рота цієї істоти. Раніше вважалося, що тут розташовувалися зябра, які є ознакою вторинноротих.

Однак після того, як скам'янілість цієї істоти розміром близько одного міліметра була піддана ретельному аналізу за допомогою рентгенівських променів, стало зрозуміло, що в отворах колись знаходилися шипи, які пізніше відламалися.

Вчені, які вивчають ці скам'янілості, намагаються встановити їх місце на дереві життя. Воно цілком нагадує сімейне древо і дозволяє скласти уявлення про те, звідки взялися ті чи інші тварини і як вони розвивалися.

"Saccorhytus coronarius жили в океані, в осадовому шарі, і ці шипи допомагали їм залишатися на місці", - пояснила Карлайл, яка працює в університеті Брістоля. - Ми думаємо, що вони просто залишалися без руху в дуже дивному середовищі з великою кількістю тварин, деякі з них були схожі на сучасних істот, а деякі виглядали як щось зовсім чуже".

Тим часом вчені продовжують вивчати камені, що містять скам'янілості кембрійського періоду, до якого відноситься і Saccorhytus coronarius.

"Нам ще належить дуже багато чого довідатися про його середовище проживання, - сказала Карлайл. - Чим більше я вивчаю палеонтологію, тим більше розумію, наскільки багато чого ми не розуміємо. Якщо говорити про цю істоту і про світ, в якому вона жила, то ми поки тільки почали ці дослідження".

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня стало відомо, що науковці виростили "синтетичні ембріони" з клітин мишей без використання сперми, яйцеклітин і матки.

Вас також можуть зацікавити новини: