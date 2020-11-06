Відповідне дослідження провели агентство NASA, Інститут пошуку позаземного розуму SETI та кілька інших наукових організацій.

Науковці висунули припущення про те, що в межах нашої галактики Чумацький Шлях може перебувати близько 300 мільйонів потенційно придатних для життя планет.

Читайте такожУнікальне явище: вчені показали наслідки зіткнення двох галактик (фото)Про це пише CNN з посиланням на публікацію в The Astronomical Journal.

Відповідне дослідження провели агентство NASA, Інститут пошуку позаземного розуму SETI та кілька інших наукових організацій.

Астрономи спиралися на інформацію, отриману з космічного телескопа «Кеплер», який у період від 2009 до 2018 року зібрав величезну кількість інформації про мільйони екзопланет.

«Ця цифра – приблизна оцінка з консервативної точки зору, їх може бути набагато більше. Деякі з цих планет можуть бути досить близько, щоб їх можна було вважати «міжзоряними сусідами» – найближча розташована приблизно за 20-30 світлових років», – говориться у доповіді NASA.

Використавши дані телескопа, вчені визначили, що більша частина схожих на Сонце зірок Чумацького Шляху, ймовірно, мають навколо себе скелясті планети, схожі на Землю за розміром. Також вони звернули увагу на можливість води зберігатися на поверхні планети в рідкому стані.

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Автор: УНІАН