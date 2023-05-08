Найбільш цікаве відкриття, зроблене зондами NASA "Галілео" і "Кассіні" полягає в тому, що Юпітер і Сатурн оточені маленькими і великими супутниками, покритими льодом.
Як пише видання Arstechnica, ці супутники мають великі водні океани. Як зазначили вчені, це захоплююче, тому що там, де є вода в рідкому стані, є можливість життя.
У зв'язку з цими відкриттями NASA планує запустити місію на Європу, покритий льодом місяць в системі Юпітера, вже в 2024 році. Ще одна місія може бути запущена через кілька років до супутника Сатурна Титану, де є океани рідини і метан на поверхні.
При цьому, як нагадало видання, минулого місяця Європейське космічне агентство запустило космічний корабель Juice для дослідження кількох крижаних супутників Юпітера.
Тепер NASA доведеться додати супутники Урана в свій список цілей для дослідження. Їх у планети як мінімум 27 і вони теж досить інтригуючі в науковому плані.
Видання відмінило, що NASA запускало тільки один космічний корабель "Вояджер-2" до сьомої планети Сонячної системи. Він пролетів біля Урана в 1985 році. А тепер, зважаючи на нові відкриття, зроблені "Кассіні", вчені знову звернулися до даних, зібраних "Вояджером", на додаток до даних з телескопів, встановлених на Землі.
Вчені NASA на основі цих даних дійшли висновку, що чотири найбільших супутники Урана: Аріель, Умбріель, Титанія і Оберон, ймовірно, містять водні океани під своєю крижаною кіркою. Ці океани, можливо, мають глибину в десятки кілометрів і, ймовірно, досить солоні, оскільки затиснуті між верхнім льодом і внутрішнім ядром гірських порід. Ці внутрішні ядра виробляють достатньо тепла від радіоактивного розпаду, щоб створити шари рідкої води, пояснили вчені. Крім того, хлориди, а також аміак в достатку містяться в океанах найбільших місяців крижаного гіганта і можуть допомагати зберігати їх незамерзаючими.
Хороша новина в тому, що NASA збирається серйозно досліджувати системи Урана. Тепер у вчених є ще одна вагома причина відправити туди великий космічний корабель - подальше дослідження тамтешніх крижаних супутників.