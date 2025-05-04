Ми штучно змінили хід еволюції собак і котів лише тому, що та ж еволюція добряче погралася із нашою власною психікою.

Декоративні породи котів і собак із неприродною плоскою мордою були виведені людьми через те, що еволюція змусила нас полюбити дитячі обличчя. Тож пікінеси та перські коти були створені такими лише через те, що рисами морди вони трохи нагадують людям маленьких дітей. Про це пише науковий вісник Earth.com.

Якщо поглянути на пекінеса і перського кота, вони виглядають напрочуд схожими. І це попри те, що вовки та котячі еволюційно розійшлися ще 50 мільйонів тому, і сьогодні ви ні за що не сплутаєте вовка з диким котом. Тож схожість декоративних порід котів і собак – це виключно заслуга штучного відбору, проведеного людиною.

Нещодавнє дослідження вчених з Корнельського університету та Вашингтонського університету в Сент-Луїсі показує, наскільки потужними можуть бути людські уподобання. Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, розкриває вражаючий приклад результативності тих зусиль, мета яких не була усвідомлена самим людьми.

Відео дня

Дослідники виявили, що деякі породи котів і собак – перські, мопси, пекінеси, гімалайські – мають майже ідентичні форми черепа. Плоскі морди, короткі морди та задерті вгору морди були настільки схожими, що їхні 3D-моделі майже ідентичні. Ще більш дивовижно те, що ці домашні тварини більше схожі один на одного, ніж на своїх диких предків.

Ця схожість не сталася випадковою, кажуть науковці. Сучасні стандарти згаданих порід підкреслюють такі риси, як великі очі, маленькі носи та круглі морди – це риси, які насправді притаманні людським немовлятам.

Ця естетика "дитячих облич" глибоко подобається людям, можливо, пробуджуючи інстинкти турботи. І заводчики, свідомо чи ні, вдосконалили своїх тварин, щоб вони відповідали цим ідеалам.

Втім варто визнати, що такі значні трасформації призвели до появи серйозних проблем зі здоров’ям у представників плоскомордих порід. Ці собаки та коти часто страждають від проблем з диханням, неправильного прикусу та ускладнень під час пологів. Їхнє виживання у дикій природі було б практично неможливим.

Незважаючи на свою привабливість, породи з "дитячою" мордочкою біологічно є невдалими, і тому багато ветеринарів і зоозахисників виступають за заборону розведення порід із екстремально неприродними формами черепа.

Інші цікаві матеріали про домашніх улюбленців

Як писав УНІАН, домашні коти часто намагаються смакувати їжею, коли їхній власник знаходиться поруч. Ветеринар пояснила, чому для котів буває важливою присутність людини поруч під час споживання їжі.

Також ми розповідали, що робити, аби кіт вас не будив вас посеред ночі.

Вас також можуть зацікавити новини: