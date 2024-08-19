Це перший випадок наукового вивчення уламків кораблів, що залишилися після майже забутого конфлікту Другої світової війни.

Підводні археологи виявили уламки трьох військових кораблів, які брали участь у вторгненні Японії на віддалені Алеутські острови Аляски під час Другої світової війни - майже випущеному з уваги конфлікті, який історики іноді називають "забутою битвою".

Уламки суден - двох японських вантажних суден і американського кабельного судна SS Dellwood, яке прокладало підводні кабелі під час війни, - виявили минулого місяця під час експедиції на острів Атту, на найзахіднішому краю Алеутських островів, пише Live Science.

Японські кораблі були потоплені бомбами з американських літаків після того, як японські війська вторглися на острів у червні 1942 року, приблизно за шість місяців після нападу на Перл-Гарбор, а американський корабель затонув приблизно за місяць після того, як японське вторгнення було відбите майже через рік, під час зусиль зі зміцнення оборони острова.

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"Початкова [японська] ідея полягала в тому, щоб перетворити Атту на "непотоплюваний авіаносець" для атак на інші американські об'єкти", - розповів морський археолог і співкерівник проєкту Домінік Буш.

"Але коли ситуація в Тихому океані почала змінюватися, імперське командування кинуло їх і фактично наказало їм триматися так довго, як тільки вони зможуть - по суті, померти з честю", - додав Буш, який під час експедиції був докторантом Східно-Каролінського університету (ECU), а зараз є дослідником археологічної некомерційної організації Ships of Discovery.

Битва при Атту

Атту і прилеглий Алеутський острів Киска були єдиними частинами Північної Америки, які були захоплені й окуповані іноземним ворогом під час Другої світової війни, хоча японські військові літаки також бомбили інші Алеутські острови. У відповідь Сполучені Штати провели близько року, бомбардуючи японців там за допомогою військових літаків, і, врешті-решт, витіснили японців за допомогою майже 35 000 американських і канадських солдатів.

Заключні етапи вторгнення включали битву при Атту, в якій загинули 2351 японець і 549 солдатів союзників у травні 1943 року.

Буш і його колеги з ECU - включно зі співкерівником проєкту, морським археологом та істориком Джейсоном Рауппом - витратили роки на дослідження затонулих кораблів на Алеутських островах і змогли виявити всі три кораблі під час двотижневої експедиції в липні.

Дослідники об'єдналися з кількома стратегічними партнерами, включно з японським проєктом World Scan Project, який сканує навколишнє середовище та археологічні об'єкти за допомогою безпілотників та інших роботів, щоб дізнатися якомога більше про затонулі кораблі.

"Ніхто раніше не документував ці затонулі кораблі. Тому ми вирушили туди і шукали... і оскільки у нас було близько чотирьох років досліджень і підготовки, це полегшило ідентифікацію, коли ми їх знайшли", - сказав Раупп.

Просунутий сонар

Мисливці за затонулими суднами обшукували територію на борту колишнього судна для лову крабів - Norseman II, яке було переобладнане на науково-дослідне судно й оснащене дистанційно керованим підводним апаратом, який знімав на відео затонулі кораблі. Останки було виявлено за допомогою сонарної решітки, яку буксирували за дослідницьким судном; решітка несла обладнання для вдосконаленого типу сонара, так званого сонара із "синтетичною апертурою", що використовує відбиття звукових імпульсів для виявлення об'єктів під водою.

Раупп пояснив, що система об'єднує нове обладнання і передові методи обробки програмного забезпечення для створення тривимірних сканів морського дна на набагато більших відстанях і з набагато вищою роздільною здатністю, ніж більш ранні сонарні системи.

"Це дає змогу підвищити ефективність обстеження, оскільки ви можете покрити величезні смуги морського дна з високим рівнем роздільної здатності. Нам знадобилися б тижні, щоб досягти того ж результату за допомогою стандартного сонара", - сказав він.

Останки Dellwood і одного з японських вантажних суден, Kotohira Maru, було виявлено у відкритому морі на глибині приблизно 90 метрів, а останки іншого японського вантажного судна, Cheribon Maru, було знайдено на мілководді неподалік від берега.

Буш сказав, що пошкодження, виявлені на уламках двох японських вантажних суден, підтверджують повідомлення про їх затоплення бомбами з американських військових літаків.

Затонулий американський корабель прокладав кабелі для нової авіабази, побудованої там після вторгнення, коли він врізався в незвідану підводну вершину, сказав Буш, і дослідники також знайшли докази того, що протичовнові мережі використовувалися для захисту головного порту Атту від атак японських підводних човнів.

Загадки кораблів Другої світової війни

Корабель, який, як вважають, відігравав "секретну" роль у Другій світовій війні, змусив дослідників заявити, що вони натрапили на "цегляну стіну".

SS Florence Cooke, відомий як Florrie, перевозив вибухові речовини і боєприпаси і був одним із небагатьох моторних суден, пов'язаних із портом Портмадог у Гвінеді.

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