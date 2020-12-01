1 грудня компанія Volia стала асоційованим членом антипіратської Ініціативи «Чисте небо». Volia є провідним українським загальнонаціональним провайдером, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: OTT, аналогове, цифрове, HD- та інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ до Інтернету, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів. Компанія пропонує до 200 телеканалів від українських і кращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри та бібліотеки контенту від кращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних норм в області авторських і суміжних прав.

Сандра Крауіня, директор з маркетингу компанії Volia, прокоментувала цю подію: «Протягом багатьох років наша компанія веде систематичну роботу з просування легального контенту в Україні. У нас є довгостроковий контракт з провідними студіями, такими як Disney, Fox, Universal, Paramount. Ми — офіційний інформаційний партнер УЄФА з футбольних матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Ми вклали величезні кошти у створення кіноканалів «Воля Cine+» і футбольних каналів «Воля Футбол+», що пропонують кращі розваги для українців. Ми знаємо ціну піратству. Наша мета це зробити зміни у свідомості українців, щоб відмова від піратського контенту стала для них звичкою, як, наприклад, сортування сміття».

Також Сандра додала, що споживання легального контенту — це чесне ставлення до тих, хто його виробляє, вкладаючи в нього свої сили та час. Такий підхід дозволить контент-мейкерам реалізовувати нові ідеї, а також покращувати якість кінцевого продукту. «Об'єднання зусиль всіх учасників ринку в рамках Ініціативи «Чисте небо» дозволить нам ефективно просувати ідеї «антипіратства» та легального контенту в Україні», — підсумувала директор з маркетингу компанії Volia.

Ініціатива «Чисте небо» вважає, що боротьба з піратством може бути ефективною тільки при комплексному підході. Для цього необхідне об'єднання всіх учасників креативної індустрії: правовласників, рекламодавців, провайдерів та інших контент-провайдерів. Члени Ініціативи об'єднуються як однодумці, розділяючи загальні принципи суспільного союзу, такі як прихильність праву інтелектуальної власності, готовність рішуче боротися за свій продукт, припиняти співпрацю з тими, хто порушує права правовласників.

В'ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи «Чисте небо», коментує приєднання Volia: «Асоційоване членство в «Чистому небі» такої компанії як Volia додасть Ініціативі ще більше результативності у боротьбі з піратством в Україні. Провайдер Volia займає сильну позицію на ринку телекомунікацій і, впевнений, приклад компанії наслідуватимуть й інші гравці телеком-ринку. Ми раді спільно і посилено продовжувати боротьбу з піратством і розвивати ринок легального контенту».

Микола Фаенгольд, заступник керівника Ініціативи «Чисте небо», вітає нового учасника союзу і зазначає: «Ми завжди робили акцент на необхідності приєднання до боротьби з піратами як правовласників, так і провайдерів. Компанія Volia об'єднує обидва напрямки. Оскільки Volia — найбільший провайдер телебачення в Україні, ми чекаємо, що її приклад наслідуватимуть й інші постачальники послуг, а боротьба стане максимально ефективною».

Члени «Чистого неба» мають доступ до внесення ресурсів-правопорушників на сервіс blacklists.org.ua, на міжнародну платформу Всесвітньої організації із захисту інтелектуальної власності WIPO ALERT Database (найближчим часом), а також до інших сервісів. Членство в «Чистому небі» дає можливість блокувати фінансові потоки «піратів» у банках та платіжних системах (Visa/MasterCard), в тому числі завдяки співпраці з асоціацією ЕМА. Учасники Ініціативи можуть отримати підтримку в сфері захисту інтелектуальної власності, допомогу у взаємодії з державними органами, інформаційну підтримку, а також обмін досвідом з іншими членами і партнерами Ініціативи.

«Чисте небо» запрошує гравців медіаринку, які прагнуть запобігти поширенню нелегального контенту і захистити авторське право в Україні, приєднатися до Ініціативи. Подавати заявки про вступ можуть продакшн-компанії, іноземні телеканали та правовласники, рекламні агентства, провайдери програмних послуг і всі, кому не байдужа тема захисту прав інтелектуальної власності, і хто підтримує принципи Ініціативи.