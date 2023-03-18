Фахівці впевнені, що це у неї навряд чи вийде навіть за кілька років.

На тлі успіху ChatGPT інженери Apple нашвидкуруч намагаються зробити із Siri аналог розумного чат-бота. Втім, фахівці впевнені, що це у неї навряд чи вийде навіть за кілька років.

За інформацією NYT, в Apple визнають, що їх голосовий помічник застарілий на тлі конкурентів, а особливо ChatGPT і його аналогів. Інженери компанії наполегливо працюють над переробленням Siri, але через "занадто велику" базу даних для декількох мов процес затягнеться на роки.

Голосовий помічник Apple був офіційно представлений ще в 2011 році. Технологія була здатна виконувати ряд команд, включаючи показ погоди, установку таймера, виконання пошуку в інтернеті, здійснення дзвінків і т.д. Попри обіцянки Apple, що це тільки початок, на тлі сучасних конкурентів Siri не змогла повністю розкрити свій потенціал.

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Нині Siri генерує відповіді та репліки, використовуючи заздалегідь задані шаблони на 20 мовах, замість того щоб залучити алгоритми штучного інтелекту. По суті, найпростіші оновлення, такі як поповнення бази слів і фраз, вимагають відновлення всієї бази даних Siri, яка може зайняти пару місяців.

Цілком ймовірно, що Apple доведеться переписувати асистента мало не з самого початку, щоб позбутися від цієї громіздкості, пише NYT.

Чому всі говорять про ChatGPT і роблять свої аналоги

ChatGPT – це чат-бот, який за пару місяців існування викликав великий ажіотаж у світі хай-тек. Він здатний легко і впевнено відповідати на складні питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а з недавнього часу ще й навчився розпізнавати картинки та пояснювати меми.

Після того, як OpenAI представив ChatGPT широкій громадськості, багато компаній почали поспіхом розробляти подібні чат-боти.

На початку лютого Microsoft оновила свій пошуковик Bing і вбудувала туди поліпшену версію нейромережі ChatGPT – не ту, що знаходиться в загальному доступі. Користувачі можуть спілкуватися в чаті Bing, як ChatGPT, ставлячи питання та отримуючи відповіді природною мовою.

У відповідь на ChatGPT Google представили свого чат-бота Bard, але здивувати не вийшло. ШІ компанії поки відстає від розробок OpenAI, а сервіс доступний лише обмеженому числу користувачів. І допускає помилки.

Паралельно Ілон Маск набирає команду для розробки аналога ChatGPT. Вважається, що суперницький чат-бот матиме менше обмежень щодо суперечливих тем порівняно з ChatGPT.

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