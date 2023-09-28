Раніше чат-бот міг видавати інформацію, яка з'явилася не пізніше вересня 2021 року.

ChatGPT тепер може шукати і аналізувати інформацію з усього інтернету в реальному часі, а не з бази даних, заявила компанія-розробник OpenAI. Раніше нейромережа обмежувалася даними до вересня 2021 року.

Функція називається Browse with Bing: щоб нею скористатися, потрібно увімкнути її в налаштуваннях. Після чого досить запросити свіжу інформацію, наприклад, скласти топ найкращих смартфонів в 2023 році. ChatGPT вивчить інформацію зі сторонніх сайтів за допомогою пошукової системи Bing і оформить відповідь з посиланнями на джерела.

Поки що ця "фішка" доступна користувачам з підпискою Plus (19,99 долара на місяць) і Enterprise, але з часом доступ відкриють всім.

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На думку фахівців, ці зміни матимуть як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, тепер не потрібно йти в Google або Twitter, щоб швидко дізнатися актуальну інформацію. Але якщо ChatGPT не буде вказувати надійні джерела, а тільки видавати збірку з різної інформації, це призведе до того, що люди будуть сприймати відповіді як перевірені, коли насправді це не так.

Також з останнім апдейтом ChatGPT навчився розпізнавати зображення і говорити – тепер нейромережа стала ще більше схожа на людину. Спочатку нові фішки теж з'являться у підписників тарифів Plus і Enterprise.

Попри те, що ChatGPT, запущений в кінці 2022 року, викликав справжній фурор в IT-спІльноті компанія OpenAI, що стоїть за створенням популярного чат-бота, постала перед фінансовими труднощами, і тепер їй загрожує банкрутство вже через рік.

А тим часом Meta Цукерберга готується до запуску потужного конкурента ChatGPT. Ілон Маск теж не залишається осторонь: у квітні мільярдер створив нову компанію з розвитку штучного інтелекту (ШІ) під назвою X.AI Corp і пообіцяв випустити більш "чесного" чат-бота.

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