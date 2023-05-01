Фахівці засікли яскравий спалах на порівняно невеликій відстані від Землі.

Вчені зняли з найближчої відстані рідкісний момент, коли чорна діра ловить та поглинає зірку. Про це гвоориться в дослідженні, опублікованому в The Astrophysical Journal Letters.

Як повідомляється, вчені засікли моторошний спалах - момент загибелі зірки, коли надмасивна чорна діра спочатку розірвала, а потім поглинула її.

Подія сталася в галактиці під назвою NGC 7392, розташованій лише за 137 мільйонів світлових років.

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Це перша подібна подія, знята в нетрадиційному світлі. Замість оптичного або рентгенівського випромінювання його зняли в інфочервоному діапазоні.

Тепер вчені припускають, що безліч подібних явищ ми пропускаємо просто тому, що дивимося не в правильну частину електромагнітного спектра.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені вперше сфотографували струмінь плазми, що вивергається з чорної діри. Завдяки сучасному обладнанню, вчені визначили, що чорна діра в галактиці M87 має джет, довжина якого в радіохвилях досягає 100 тисяч світлових років, що приблизно дорівнює діаметру нашої власної галактики.

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