Головною метою місії було випробування технології точної навігації, кажуть японці.

Японський космічний апарат SLIM під час посадки на місячну поверхню перекинувся і через це не може отримувати сонячну енергію для своїх батарей. Попри це Японське космічне агентство вважає місію SLIM загалом успішною, пише Reuters.

Японський посадковий апарат досяг надзвичайно точного приземлення в межах 100 м від своєї цілі, повідомило в четвер космічне агентство. Японія сподівається, що демонстрація того, що вона назвала "точковою" посадкою на Місяць, пожвавить її космічну програму і дасть змогу співпрацювати у космосі із США, аби протистояти Китаю.

Під час приземлення один з двох головних двигунів посадкового модуля, ймовірно, зупинився на завершальній фазі приземлення, через що апарат сів на 55 м далі від місця, де мав сісти. Крім того, посадковий апарат перекинувся на пологому схилі кратера, де відбулася посадка. Через це сонячні батареї SLIM опинилися нахиленими на захід і не змогли генерувати електроенергію. Але в космічному агентстві сподіваються, що зміна напрямку сонячного світла може забезпечити роботу батарей вже в найближчі дні.

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Зазначається, що головним досягненням японці вважають саме точну посадку. Похибка менше 100 метрів, яку показав SLIM, значно випереджає звичайну точність для місячних апаратів, які досі сідали з похибкою у кілька кілометрів.

Японія посадила свій космічний апарат на Місяці

Як писав УНІАН, 19 січня японський космічний апарат успішно сів на поверхні Місяця. Таким чином Японія приєдналася до ексклюзивного клуб країн, що змогли здійснити це. В цьому клубі вона стала п’ятою.

Головною метою апарата Slim було випробування нових технологій точної навігації, зокрема під час приземлення, яке мало відбутися в радіусі 100 м від цільового місця поблизу кратера Шиолі. Однак після посадки апарат не зміг виробляти електричну енергію зі своїх сонячних батарей, і в перші години не було зрозуміло, чому так сталося.

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