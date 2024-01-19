Тепер Японія увійшла в клуб із п'яти країн світу, яким вдалося успішно приземлити на Місяці свою техніку.

Японський космічний апарат успішно сів на поверхні Місяця. Таким чином Японія приєдналася до ексклюзивного клуб країн, що змогли здійснити це, повідомляє BBC.

Модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon – Розумний посадковий апарат для дослідження Місяця) було запущено ще у вересні 2023 року. Сьогодні, близько о 17:20 за київським часом апарат здійснив успішну, хоча й не безпроблемну посадку на поверхню природнього супутника Землі.

Головна мета Slim — випробувати нові технології точної навігації, зокрема під час приземлення, яке мало відбутися в радіусі 100 м від цільового місця поблизу кратера Шиолі. Під час посадки апарат робив фотографії поверхні та порівнював їх із детальними картами кратерів, аби в реальному часі коригувати роботу двигуна і приземлитися точно в заданому місці.

Президент Японського космічного агентства (Jaxa) Хіроші Ямакава підтвердив, що космічний корабель Slim успішно приземлився на Місяці. Але другий високопоставлений представник Jaxa Хітоші Кунінака на прес-конференції уточнив, що корабель має проблеми із сонячними генераторами, хоча й спілкується з диспетчерами на Землі.

Представники агентства кажуть, що загалом більшість обладнання працює належним чином, тож посадка була успішною. В іншому, якби апарат зіткнувся з поверхнею на великій швидкості, справа б не обмежилася несправною сонячною батареєю.

Зазначається, що потужностей бортового акумулятора вистачить на кілька годин, і що команда на Землі зробить усе можливе за цей час, щоб сонячні генератори почали працювати. Якщо ж цього не вдастся, то на успішній посадці місія апарату фактично і закінчиться.

Як пояснив Майкл Брістоу, редактор BBC в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, престиж і конкуренція з Китаєм є серйозними мотивами для спроб Японії успішно висадитися на Місяці. За його словами, Японія не хоче, щоб її вважали відсталою від свого найближчого сусіда, який вже давно увійшов до клубу країн, які успішно висадилися на Місяць.

Приземлення космічних апаратів на Місяці

Успішно посадивший свій космічний апарат на Місяці, Японія стала п'ятою країною в історії, якій вдавалося подібне. Попри те, що дослідження навколоземного космосу розвивається швидкими темпами, успішна посадка на Місяці є надскладною технічною задачею.

Якщо говорити про державні космічні програми, то лише близько половини всіх спроб досягти поверхні Місяця були успішними. Це вдавалося Радянському союзу, США, Китаю та Індії, яка увійшла в цей "клуб" лише торік.

А от "велика космічна наддержава", якою себе вважає Росія, спромогтися на це досі не змогла. Розпіарений російський супутник розбився при спробі здійснити посадку на Місяць в серпні минулого року.

Щоправда, проблеми виникали не лише у росіян. У 2022 році невдачі зазнала та ж таки Японія. Невдалими були попередні спроби Індії та Ізраїлю. Якщо ж говорити про неурядові приватні спроби посадки апаратів на Місяці, то їх налічується кілька десятків – усі вони були провальними.

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