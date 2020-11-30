На думку експертів, на деяких гробницях в Саккарі є прокляття, написані на стінах для того, щоб попередити мародерів.

За останні три місяці археологи виявили в Саккарі 160 трун з останками, на деяких з яких були різноманітні прокляття.

Читайте такожУ Єгипті знайшли більше сотні 2500-річних саркофагів з муміями (фото)Про це повідомили вчені. Саліма Ікрам, єгиптолог з Американського університету в Каїрі, зазначає, що написи з попередженнями в людських гробницях в основному служать для стримування зловмисників, які могли осквернити місця спочинку мумій.

"Зазвичай вони стверджують, що якщо в гробницю увійде нечиста людина (ймовірно, тілом або наміром), тоді Рада богів може покарати порушника і звернути йому шию, як гусю», — зазначила вона, передає Новое время.

Конкретне прокляття Саккари, процитоване Ікрам, було знайдено в гробниці Анхмахора, чиновника фараона, який жив більше 4000 років тому, за часів 6-ї династії Єгипту. Він був похований в мастабі: надземній гробниці у формі прямокутного ящика. Подібні мастаби будували по всьому Єгипту, в тому числі біля пірамід Гізи.

Прокляття, призначене для захисту Анхмахора, в грубому перекладі попереджає, що все, що порушник «може зробити проти моєї могили, те ж саме буде зроблено і з вашою власністю». Напис також попереджає про те, що Анхмахор знає секретні заклинання і магію, і загрожує наповнити «нечистих» зловмисників «страхом перед примарами».

За словами Ікрам, подібні прокляття призначені для відлякування грабіжників могил, оскільки гробниці в загробному житті сприймалися як будинки для померлих.

Проте, написи на могилі Анхмахора ще й вітають тих, хто має чисті і мирні наміри, кажучи, що він захистить їх при дворі Осіріса, володаря підземного царства Єгипту.

Написи, знайдені в гробницях, таких як Гробниця Анхмахора, мало схожі на прокляття мумій, зображені у фільмах жахів, в яких часто показують, що нічого не підозрюючі археологи були вбиті нежиттю після відкриття похоронних камер.

Тим не менш, деякі представники громадськості не хотіли, щоб археологи відкривали труни, запечатані більше двох тисячоліть. Але Ікрам сказала, що ризик зараження, скажімо, стародавніми мікробами або грибами при контакті з муміями невеликий.

"Якщо люди носять рукавички та маски, все повинно бути добре», - сказала вона.

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Автор: УНІАН