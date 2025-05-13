коли в цій фортеці розміщувалися війська Олександра Македонського.

У пустелі Синай археологи виявили давньоєгипетську військову фортецю в районі Телль-Абу-Саїфі. Дослідження ведуться на укріпленнях часів Птолемеїв, пише Interesting Engineering.

Як повідомляється, Телль-Абу-Саїфі був ключовою оборонною точкою на східному кордоні Єгипту і служив стратегічним військовим і промисловим вузлом. Археологи знайшли частини масивних укріплень, житлові казарми, залишки верфей і захисний рів глибиною понад два метри. Також було виявлено ділянку брукованої римської дороги завдовжки понад 800 метрів, що з'єднувала східні ворота фортеці з її центром.

Однією з важливих знахідок стала наявність чотирьох великих вапняних печей.

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Згідно із заявами єгипетської влади, відкриття допомагає точніше уявити систему оборони східних рубежів Стародавнього Єгипту і підкреслює важливість Телль-Абу-Саїфі в різні історичні епохи - від часів Птолемея I (305 р. до н.е.) до арабського завоювання Єгипту. Як повідомляється, сам Олександр Македонський командував військовими силами, розміщеними в цьому стратегічному місці.

У Єгипті знайшли стародавнє місто-привид часів Тутанхамона

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ще одну важливу знахідку в Єгипті. Вченим вдалося виявити масштабне поселення часів Тутанхамона, яким, можливо, користувалися військові.

На місці розкопок виявили цілу вулицю, обладнану дренажною системою. Однією з головних знахідок став глечик з ім'ям Мерітатон, яка вважається сестрою Тутанхамона.

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