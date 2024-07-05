Дослідники вважають, що ящик був розбитий у пізньоримський період і закопаний усередині святилища як сам священний предмет.

Релікварій зі слонової кістки, що зображає християнські мотиви, датований близько 1500 років тому, був виявлений археологами в Іршені, Австрія, повідомив Інсбрукський університет країни.

Релікварій - невелику скриньку, в якій зберігаються священні реліквії, - було знайдено в мармуровому храмі, який був частиною ранньохристиянської церкви на території нинішнього Іршена в Австрії, повідомили в університеті, пише The Washington Times.

Святилище було вперше виявлено 2022 року, і дослідники були здивовані, виявивши фрагменти скриньки з реліквіями зі слонової кістки, також званої пірсом, яка зазвичай є одним із найважливіших предметів, які слід узяти з собою, покидаючи церкву.

Відео дня

"Нам відомо близько 40 подібних скриньок зі слонової кістки в усьому світі, і, наскільки мені відомо, востаннє одну з них було знайдено під час розкопок приблизно 100 років тому - ті небагато пірсів, які є в даний час, або збереглися в соборних скарбах, або виставлені в музеї", - сказав Джеральд Грабхерр, археолог, який знайшов коробку.

При цьому дослідники вважають, що ящик був розбитий у пізньоримський період і закопаний усередині святилища як сам священний предмет.

"Пікс, мабуть, також вважався священним, і до нього ставилися як до такого, тому що він перебував у контакті з реліквією", - сказав Грабхерр.

Орнаменти на фрагментах скриньки зображують людину біля підніжжя гори, яка тягнеться до неба рукою, щоб покласти щось їй на руки. Зазвичай такий мотив зображує пророка Мойсея, який отримує Десять заповідей на горі Синай.

Після цього зображення показано інші біблійні постаті, що закінчуються людиною на колісниці, запряженій двома кіньми, та іншою рукою, яка сходить з небес, щоб притягнути до себе людину і колісницю. Дослідники вважають, що зображення покликане відобразити вознесіння Христа і виконання Мойсеєвого заповіту, використовуючи нетипові образи.

"Зображення Вознесіння Христа з так званою бігою, колісницею, запряженою двома кіньми, дуже особливе і раніше невідоме", - сказав Грабхерр.

Поселення, в якому розташовувалися церква, мармуровий храм і релікварій зі слонової кістки, було закинуте приблизно 610 року після перемоги в битві при Агунтумі внаслідок вторгнення язичницьких слов'янських племен над німецькими християнськими правителями Баварії.

Новини археології

На думку археологів, десятки залізних заклепок, розкиданих по фермерському полю в Норвегії, можуть бути частиною поховання корабля вікінгів.

У 2015 році металошукач виявив три заклепки під час дослідження маєтку Ярлсберг на південному сході Норвегії. Після того, як він повідомив владу про знахідку, група археологів, оснащена металодетекторним обладнанням, спустилася на поле і розкопала ще сім заклепок.

Вас також можуть зацікавити новини: