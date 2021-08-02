Воно призначене для "однодумців, які не пройшли вакцинацію".

Apple видалила з App Store додаток, в якому можуть знайомитися противники вакцинації від коронавірусу.

Про це пише Business Insider.

Власники програми Unjected назвали це цензурою. Сервіс позиціонує себе як "спільнота однодумців, що підтримують медичну автономію і свободу слова".

Представник Apple розповів журналістам, що додаток порушив політику Apple щодо контенту, пов'язаного з COVID-19.

Читайте такожZoom виплатити користувачам по $15-25 компенсаціїКомпанія процитувала інтерв'ю, в яких засновники Unjected заявили, що їх додаток призначений для "однодумців, які не пройшли вакцинацію".

Політика Apple вимагає, щоб інформація про здоров'я та безпеку COVID-19 надходила з визнаних джерел, включаючи уряди, "перевірені" компанії та організації, що займаються питаннями охорони здоров'я.

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Автор: Людмила Жерновська