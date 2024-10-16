Дослідники знайшли перший вид із найстаріших безсумнівних пластів динозаврів у Бразилії.

Бразильські дослідники виявили скам'янілість рептилії віком 237 мільйонів років, яка може бути попередником динозаврів, хоча вона завбільшки з невелику собаку.

Вчені знайшли новий вид сілезавридів - вимерлого сімейства з пізнього тріасового періоду, пише Interesting Engineering.

Як стверджується дослідженні в журналі Nature, ця група, зокрема, "є основним джерелом інформації про план предків динозаврів". Однак "спільна поява силезаврів і найдавніших динозаврів зустрічається рідко".

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Дослідники знайшли перший вид із найстаріших безсумнівних пластів динозаврів у Бразилії. Автори нового дослідження вважають, що ця скам'янілість і вивчення силезаврів можуть дати галузі нове розуміння еволюції динозаврів, і не просто будь-яких динозаврів, а "архозаврів пташиної лінії".

Нове дослідження, опубліковане в Gondwana Research, що стосується суперконтиненту, який існував до великого поділу на континенти, на яких ми живемо сьогодні, підтверджує, що був ідентифікований найраніший "силезавр". І в нього були анатомічні особливості, які можуть відкрити нові можливості для розуміння цього безпрецедентного моменту в історії еволюції. У дослідженні сказано:

"Унікальне поєднання особливостей крижів і задніх кінцівок може припускати різну поведінку для цих видів, що потенційно призводить до диференціації ніш у межах одних і тих самих екосистем".

Зазначається, що "попередники динозаврів і птерозаврів були набагато різноманітнішими, ніж передбачалося раніше". Птерозаври, по суті, є літаючими рептиліями, які еволюціонували, щоб вміти літати. І цей вид, мабуть, дає уявлення, зокрема, про еволюцію архозаврів пташиної лінії, оскільки ця група охоплює як рептилій, так і птахів.

Силезавриди жили 30 мільйонів років тому, але Gondwanax paraisensi є найдавнішим з коли-небудь знайдених зразків і новим видом у цьому сімействі.

Крім захопливого відкриття, автори дослідження дійшли висновку, що "вкрай важливо розуміти їхню анатомію, біологію та еволюцію, щоб досліджувати фауністичні послідовності тріасового періоду".

Дослідження, що стосуються ранньої еволюційної історії архозаврів пташиної лінії, зазнали значних успіхів в останні роки. Однак суперечки залишаються, особливо щодо філогенетичного положення "сілезавридів". У той час як деякі гіпотези поміщають цих архозаврів як сестринську групу динозаврів, інші припускають, що "сілезавриди" є ранніми птахотазовими динозаврами. Незважаючи на філогенетичні суперечки, "сілезавриди" є найважливішою групою для розуміння походження і ранньої еволюції динозаврів.

Новини про динозаврів

Новий вид стародавнього морського крокодила, Enalioetes schroederi, було описано міжнародною групою вчених, включно з дослідниками з Німеччини та Великої Британії. Цей вид жив близько 135 мільйонів років тому в мілководних морях, які колись покривали більшу частину Німеччини в крейдяний період.

Стародавній крокодил був членом сімейства Metriorhynchidae, чудової групи, яка розвинула дельфіноподібний план тіла. У Metriorhynchidae була гладка шкіра без луски, ласти і хвостовий плавник.

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