Близько 96% користувачів WhatsApp, які повідомили про проблеми, не можуть підключитися до сервера, ще 3% повідомляють про збої на веб-сайті.

У низці країн спостерігаються проблеми в роботі WhatsApp, YouTube і Telegram, свідчать дані сайту Downdetector, який відстежує роботу популярних сервісів.

Читайте такожРобота Gmail перервалася через два дні після масштабного збою GoogleСкарги на неполадки з WhatsApp надійшли від користувачів з країн Європи та Латинської Америки. Близько 96% користувачів WhatsApp, які повідомили про проблеми, не можуть підключитися до сервера, ще 3% повідомляють про збої на веб-сайті.

У 61% повідомили про збої на YouTube не програються відеоролики, 34% відчувають проблеми при завантаженні веб-сайту. 4% не можуть зайти на свою сторінку відеохостингу.

Велика частина користувачів (86%), які поскаржилися на збої Telegram, не можуть підключитися до сервера, у 13% не відправляються повідомлення, передає kommersant.

Збої в роботі Google

14 грудня стався масовий збій в роботі сервісів Google. Не працювали YouTube, Gmail, Документи Google та інші сервіси, що вимагають авторизації в Google. Компанія пояснювала це проблемами в системі аутентифікації. Вночі 16 грудня користувачі скаржилися на перебої в роботі Gmail.

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Автор: УНІАН