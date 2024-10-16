Місячне світло розмиє частину хвоста комети, але на неї все одно варто подивитися після заходу сонця.

Третій із чотирьох супермісяців цього року буде 357 364 кілометрах від нас, що робить його ще більшим і яскравішим, ніж у серпні та вересні. Він досягне своєї повної місячної фази в четвер.

Виявлена торік комета Цучіншань-Атлас, яка тепер помітна в Північній півкулі, після того як вразила спостерігачів за зірками в Південній півкулі, складатиме супермісяцю компанію, пише The Independent.

Місячне світло розмиє частину хвоста комети, але на неї все одно варто подивитися після заходу сонця, сказав Білл Кук із NASA.

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"Більшість астрономів ненавидять повний місяць, тому що його яскраве світло заважає спостереженню за іншими об'єктами. Тому нам трохи складно вихваляти його, навіть якщо це буде найбільший супермісяць 2024 року", - зазначив він.

Термін супермісяць характеризує явище, коли повна місячна фаза збігається з особливо близьким обертанням навколо Землі. Зазвичай це відбувається всього три або чотири рази на рік послідовно, з огляду на овальну орбіту Місяця. Варто зазначити, що супермісяць не більший, але він може здаватися таким.

Цього року буде чотири супермісяці: серпневий був за 361 970 кілометрів від нас, а вересневий був майже на 4484 кілометри ближче вночі 17 вересня.

Жовтневий супермісяць є найближчим у році на відстані 357 364 кілометри від Землі, а за ним слідує листопадовий супермісяць на відстані 361 867 кілометрів.

Вчені кажуть, що тільки найуважніші спостерігачі можуть розрізнити тонкі відмінності. Легше виявити зміну яскравості, адже супермісяць може бути на 30% яскравішим за середній.

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До 14 астероїдів, можливо, "кілометрового класу", можуть ховатися в давно лякаючому потоці космічного сміття, який дрейфує поблизу Землі. Нещодавнє "полювання" за великими астероїдами в рої Таурид, що отримав назву "рою астероїдів Судного дня", виявило їх менше, ніж очікували астрономи.

"На щастя, ми виявили, що, найімовірніше, у рої може бути лише від дев'яти до чотирнадцяти астероїдів, які відповідають цьому великому розміру", - сказав Куанчжи Йе, науковий співробітник кафедри астрономії Мерілендського університету, який керував проектом.

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