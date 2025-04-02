Нове відкриття в Китаї ставить під сумнів давні переконання вчених про еволюцію людини в Східній Азії.

Археологи вперше у Східній Азії виявили вдосконалені кам'яні знаряддя, які колись вважалися унікальними для неандертальців у Європі.

Знаряддя праці, виготовлені з використанням методу Квіна, який також використовували і неандертальці, були знайдені в Китаї, пише Interesting Engineering.

Середній кам'яний вік, ключовий період в еволюції людини між 300 тис. і 30 тис. років тому, зазвичай розглядають як час динамічного прогресу в Європі та Африці. Однак його вважали більш статичним у Східній Азії, з обмеженим розвитком ранніх популяцій предків людини.

Відео дня

Ця епоха також тісно пов'язана з походженням та еволюцією сучасних людей, Homo sapiens, в Африці, а також із розвитком архаїчних груп людей, таких як неандертальці та денисівці.

Знову виявлені знаряддя праці датуються періодом від 50 000 до 60 000 років тому.

"Це серйозне зрушення в нашому розумінні цієї частини світу в той час. Це дійсно порушує питання: що ще люди робили в цей період, чого ми ще не виявили?", - прокоментував Бен Марвік, співавтор дослідження з Вашингтонського університету.

Археологи виявили скребок з каменю Квіна, товстий і асиметричний, з широкою гострою робочою кромкою, на якій видно явні сліди використання і повторного заточування, а також побічні продукти його використання. Вчені вважають, що ці знаряддя праці, ймовірно, використовувалися для скоблення і дряпання кісток, рогів або деревини.

Відкриття залишило дослідників у подиві. Вони не знають, як інструменти, які, як відомо, використовувалися неандертальцями в Європі, потрапили до Східної Азії.

Залишається незрозумілим, чи була ця технологія завезена в регіон людьми, які прийшли із Заходу, чи розроблена незалежно, без прямого контакту між групами.

"Ми можемо спробувати з'ясувати, чи робили вони щось схоже раніше, з чого, мабуть, походить метод Куїна. Тоді ми могли б сказати, що розвиток був більш локальним - вони експериментували з різними формами знарядь із покоління в покоління, і зрештою вдосконалили їх", - сказав Марвік.

З іншого боку, якщо китайські інструменти з'явилися без будь-яких попередніх експериментів, це могло б означати, що інша група передала технологію.

Марвік зазначив, що переконання в тому, що в Східній Азії нічого не змінювалося протягом тривалого часу, давно панувало в науковому середовищі, і багато хто не розглядав можливість знаходження доказів, які спростовують його.

"Тепер є деякі вчені, які зацікавлені в тому, щоб поставити під сумнів подібні ідеї", - сказав він.

Дослідники вважають, що виявлення більш древніх людських останків у регіоні може допомогти вирішити цю загадку.

"У Східній Азії ніколи не знаходили неандертальців. Чи можемо ми знайти неандертальця? Або, що більш імовірно, чи можемо ми знайти денисівця, який є іншим видом предка людини?", - поділився очікуваннями Марвік.

"Якщо ми зможемо знайти людські рештки, пов'язані з цим періодом, ми можемо виявити щось дивовижне - можливо, навіть нового предка людини, про якого ми поки що не знаємо", - припустив учений.

Вас також можуть зацікавити новини: