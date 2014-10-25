Затримано бойовика з "міністерства безпеки ДНР", який стежив за ставленням до ватажків

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Волновасі Донецької області співробітника так званого "міністерства держбезпеки" терористичної організації "ДНР".

Про це йдеться на сайті Служби безпеки України.

У складі незаконного воєнізованого формування «Восток» бойовик на прізвисько «Крот» виконував функції «внутрішньої безпеки» і стежив за «лояльністю» спільників до ватажків батальйону. У затриманого вилучено автомат АК-74 та набої до нього.

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У Волновасі затримано місцевого мешканця «К», 1993 р.н., який був у терористів коригувальником вогню артилерії. Крім того, за завданням розвідки «ДНР» він здійснював збір відомостей про місця дислокації, особовий склад та озброєння сил АТО, маршрути військової техніки.

У Новогородівці Донецької області контррозвідники затримали місцевого мешканця, активного члена терористичної організації «ДНР», який з’явився у своєму місті напередодні виборів із завданням вчинення протиправних акцій для дестабілізації ситуації в місті. Поблизу Костянтинівки Донецької області затримано громадянина «Б», який перевозив у своїй автівці гранати. Тривають слідчі дії.