У роботі соцмережі "Вконтакті" стався збій

При спробі зайти на сайт користувачі отримують повідомлення: "Сторінка, яку ви шукаєте, тимчасово недоступна. Будь ласка спробуйте пізніше".

У роботі російської соцмережі Вконтакте стався збій. Користувачі не можуть увійти на сторінку соцмережі.

При спробі зайти на сайт користувачі отримують повідомлення: "Сторінка, яку ви шукаєте, тимчасово недоступна. Будь ласка спробуйте пізніше".

Не працює ані сайт а ні мобільний додаток соцмережі. Користувачі масово жаліються на ситуацію у Twitter, навіть знову ввели хештег #вкживи.

На своїй офіційній сторінці "Вконтакте" також написали про тимчасові труднощі.

"Маємо тимчасові складнощі, деякі користувачі не можуть отримати доступ до сервісу", йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня користувачі Facebook і Instagram повідомляли про збої в роботі сервісів. Найбільше число скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів та публікацією зображень.