У роботі соцмережі "Вконтакті" стався збій

15:29, 16 лютого 2018
Суспільство
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У роботі &quot;Вконтакте&quot; стався збій / скріншот

При спробі зайти на сайт користувачі отримують повідомлення: "Сторінка, яку ви шукаєте, тимчасово недоступна. Будь ласка спробуйте пізніше".

Користувачі не можуть зайти на сайт соцмережі &quot;Вконтакте&quot;/ скріншот

Не працює ані сайт а ні мобільний додаток соцмережі. Користувачі масово жаліються на ситуацію у Twitter, навіть знову ввели хештег #вкживи.

На своїй офіційній сторінці "Вконтакте" також написали про тимчасові труднощі.

"Маємо тимчасові складнощі, деякі користувачі не можуть отримати доступ до сервісу", йдеться у повідомленні.

Збій підтвердили на офіційній сторінці соцмережі / фото Twitter Dr_Feelgood__

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня користувачі Facebook і Instagram повідомляли про збої в роботі сервісів. Найбільше число скарг на Facebook стосується труднощів із авторизацією, написанням постів і коментарів та публікацією зображень.

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Теги: #ВК не працює#вкживи#збій в роботі Вконтакте