Нацвідбір Євробачення-2018: стало відомо ім'я зіркового гостя другого півфіналу (відео)

Українці зможуть оцінити композицію учасників Євробачення з Франції.

Вже в цю суботу, 17 лютого, відбудеться другий півфінал Національного відбору на Євробачення 2018. Зазначимо, що онлайн другого півфіналу можна дивитися на телеканалах СТБ та "UA:ПЕРШИЙ". При цьому стало відомо, кого організатори заходу запросили в якості зіркового гостя – дует Madame Monsieur.

Зазначимо, що Madame Monsieur з піснею "Mercy" стали переможцями національних відборів у Франції і будуть представляти свою країну на Євробаченні 2018, яке пройде в Лісабоні, Португалія.

Дует Madame Monsieur складається з двох артистів - Емілі Сатт і Жан-Карла Лукаса, які вперше зустрілися ще в 2008 році. Однак творчий тандем утворився в 2013 році. Цікаво, що у фіналі французького нацвідбору Madame Monsieur посіли третє місце за результатами оцінок журі. І все ж завдяки голосуванню глядачів пара обійшла конкурентів.