У Києві урочисто відзначили 100-річчя Литовської Республіки (фото)

Учасники заходу розгорнули литовський державний стяг розміром 25 на 15 метрів та заспівали національний гімн.

У Києві на Замковій горі з нагоди святкування 100-річчя відновлення державної незалежності Литовської Республіки зібралося понад 100 осіб, серед яких були представники Київського товариства литовців та друзі Литви в Україні, які долучилися до свята, яке сьогодні відзначається Литвою та литовською діаспорою в усьому світі.

Читайте такожУ Литві створять меморіал на знак пам'яті про одну зі зниклих єврейських громадЯк передає кореспондент УНІАН, учасники заходу мали при собі національну символіку Литви із зображенням жовто-зелено-червоного прапора та герба у вигляді лицаря верхи на срібному коні.

Вони розгорнули литовський державний стяг розміром 25 метрів на 15 метрів та заспівали національний гімн.

За словами учасників заходу, сьогодні Литва відзначає дуже важливе свято. Замкова гора в столиці України має важливе історичне значення. Учасники зібрання наголосили, що саме з цього місця розпочалася дружба між українським та литовським народами.

У коментарі УНІАН третій секретар посла Литовської Республіки в Україні Рута Рудінскайте-Ларсен зауважила, що 100 років тому у цей день була відновлена Литовська державність, яка вже існувала тисячоліття.

За її словами, саме модерну форму, яку Литовська держава має зараз, вона започаткувала сто років тому.

«Це дуже важливо для кожного литовця, і ми в душі дуже радіємо, що ці 100 років хоча і характеризувалися не дуже позитивними подіями для литовців, але ті події вже закінчилися, і зараз ми будуємо вже сучасну вільну та таку унікальну Литву в Європі та НАТО", - сказала Рудінскайте-Ларсен.

Своєю чергою інший литовський дипломат Юргіс Вільчинскас, який працює в Представництві Європейського Союзу в Україні, у коментарі УНІАН відзначив, що 16 лютого - це дата, яку необхідно сприймати як день народження, а також символізувати зі своєрідною ідентифікацією Литви як нації. Він звернув увагу, що це свято відзначає литовська діаспора по всьому світі.

"Ми багато років страждали, оскільки ми не були найсильнішими. Але все ж таки ми свою культуру, свою ідентичність змогли зберегти, і вже у сучасні часи змогли використати цю ідентичність, щоб поставити на ноги державу", - сказав Вільчинскас.

Крім того, Рудінскайте-Ларсен підкреслила, що сучасна Литва є доволі успішною державою. Вона побажала усім литовцям зберігати свободу та "носити Литву у серці", а самій Литві побажала миру та волі.

Рудінскайте-Ларсен зауважила, що вперше в історичних документах згадка про Литву датується 1009 роком в Кведлінбургзьких анналах. З цього приводу Вільчинскас додав: "Ми хочемо відзначення другого тисячоліття державності".

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Литва видала 34,5 тисячі трудових віз або дозволів на проживання на підставі наявності робочого місця. З них приблизно 20 тисяч документів отримали громадяни України.