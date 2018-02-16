У Житомирі презентують стрічку «Тримай біля серця», консультантами якої були захисники Донецького аеропорту

Художній фільм «Тримай біля серця» розповідає про події 2014 року.

У Житомирі презентують стрічку «Тримай біля серця», консультантами якої були учасники оборони Донецького аеропорту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

"22 лютого о 16.20 год. в кінотеатрі імені Франка відбудеться презентація української стрічки «Тримай біля серця» спільно з творчою групою. У стрічці йдеться про патріотизм, любов, зраду, втрати та водночас про дружбу та вічні цінності. Консультантами фільму були вінничани, які брали участь в обороні Донецького аеропорту", - сказано у повідомленні.

Художній фільм «Тримай біля серця» розповідає про події 2014 року.

Читайте такожУ Житомирі до Дня Героїв Небесної Сотні показуватимуть фільм про легендарного бійця АТО Сліпака"Колишній військовий Сергій Вітрук не може знайти душевного спокою. Робота не приносить задоволення, з дружиною немає порозуміння, одна радість - дочка Зорянка. А тут іще події на cході - АТО. Загибель колеги стає останньою краплею. Сергій вирішує добровільно повернутися в армію. Його підрозділ потрапляє в оточення. І саме там відбувається несподівана зустріч… Що зараз - війна чи мир? Як жити, коли десь поруч гинуть люди, захищаючи твій спокій?", - йдеться в анонсі фільму.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого у Житомирі презентують інсталяцію "Хронологічні події Майдану 2014.Погляд сьогодення".