Зіткнення під Солом'янським судом: двом затриманим добробатівцям обрали запобіжні заходи (відео)

Одного з затриманих троє нардепів взяли на поруки.

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід двом добробатівцям з чотирьох, які були затримані під час сутичок під Солом'янським судом. Заворушення сталися під час обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову.

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Сьогодні ж будуть обирати запобіжний захід ще двом затриманим, зокрема тому, зі зброї якого були здійснені постріли.

Нагадаємо, у четвер, 15 лютого, під суд, де обирали міру запобіжного заходу підозрюваному у корупції міському голові Геннадію Труханову прийшли представники так званої "Національної дружини". Також з ранку чергували біля будівлі хлопці спортивної статури. Поліція і Нацгвардія не просто взяли будівлю суду під посилену охорону, а навіть перекрили прохід на 4-й поверх, де проходило засідання.

Згодом між силовиками та активістами сталися зіткнення і пролунали постріли. Був поранений правоохоронець.

Також раніше повідомлялося, що поліцейського під Солом'янським судом Києва напередодні поранили з іменної зброї. Чоловік, який учора під будівлею суду підстрелив силовика, пістолет отримав, як нагороду від МВС.