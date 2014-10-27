За добу російські військові та бойовики тричі намагалися взяти штурмом позиції сил АТО - Тимчук

За минулу добу російсько-терористичні війська близько 20 раз обстріляли позиції сил АТО.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційнbq опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Зокрема, з мінометів і стрілецької зброї 7 разів були обстріляні підрозділи українських військ поблизу Нікішино. Також були нанесені вогневі удари по блокпостам і опорних пунктам сил АТО в районі н.п. Ломакіно, Чорнухине, Богданівка, Гранітне, Новоласпа, Авдіївка, аеропорту Донецьк", - йдеться у повідомленні.

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Зафіксовано 3 спроби штурму позицій українських військ - у старого терміналу аеропорту в Донецьку, а також в районі н.п. Новоласпа та Авдіївка.

Експерт зазначив, що всього з початку оголошення «перемир'я» режим тимчасового припинення вогню був порушенийросійськими військами і проросійськими бойовиками понад 2150 разів.