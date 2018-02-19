Польські заробітки лишають Україну без робочих рук - Bloomberg

Причини для українських працівників поїхати очевидні. Вдома вони отримують всередньому 7100 гривень на місяць, що дорівнює 265 доларам. В цей час, у Польщі їм пропонують 3500 злотих або 1046 доларів.

Низький рівень зарплат, тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція стали причинами для трудової еміграції українців.

Про це пише Економічна правда з посиланням на Bloomberg.

Україна допомогла залатати діри на ринках праці від Праги до Варшави, які з'явилися через можливість вільного пересування по Європі для громадян східноєвропейських країн, а також через привабливі зарплати у багатих країнах Західної Європи.

"У іноземних компаній немає виходу. Спочатку вони шукали працівників з великим досвідом і дипломами. Тепер вони беруть всіх. І витрачають місяць на навчання, якщо потрібно", - кажуть представники компаній, які займаються працевлаштуванням українців за кордоном.

Причини для українських працівників поїхати очевидні. Вдома вони отримують всередньому 7100 гривень на місяць, що дорівнює 265 доларам. В цей час, у Польщі їм пропонують 3500 злотих або 1046 доларів. Тривалий конфлікт з Росією, девальвація і стійка корупція теж стають причинами для еміграції.

У Польщі 1,5 мільйона зареєстрованих заробітчан з України, не виключено, що ще півмільйона працюють без реєстрації. Чехія планує цього року подвоїти квоти на українських працівників.

Читайте такожЖити по-новому: вся правда про те, як українці працюють у Польщі (відео)Офіційні українські дані кажуть, що країна втратила 7% працездатного населення з 2015 року. Ці цифри можуть збільшитися через безвізовий режим з ЄС.

Дані Міжнародної організації міграції говорять, що 12% українців знайшли роботу за кордоном або планують це зробити. Довгострокова картинка теж тривожна: ООН вважає, що населення України скоротиться до 36,4 мільйона осіб до 2050 року.

Польща, Словаччина і Чехія дозволяє українцям працевлаштовуватися тимчасово, на кілька місяців. Українці отримали можливість без віз подорожувати по всій Європі, і це відкрило шлях як для тих, хто хоче працювати за кордоном легально і нелегально. Транспортні зв'язки теж покращилися.

Втім, привабливість еміграції може скоротитися. Тому що середні зарплати чорноробочих в Україні і в Польщі приблизно однакові. Компанії підраховують, що більшість працівників зрештою повертаються додому.

Як повідомлялося, у Польщі понад 300 тисяч українців платять внески до фонду соціального страхування – це найвищий показник в історії.

Нагадаємо, представники польської рекрутингової фірми стверджують, що після впровадження для України безвізового режиму, українські працівники в Польщі отримують більші зарплати.