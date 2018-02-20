Скандал довкола школи Дніпра, де знущання однокласників довели п'ятикласника до інсульту, отримав продовження

Зараз хлопчик не ходить на заняття, з ним працюють психологи. Чиновники розпочали внутрішнє розслідування.

У Дніпрі звільнили директора школи, де стався скандал через цькування переселенця - учня 5 класу.

Зазначається, що знущання учнів довели дитину із сім'ї переселенців з Донбасу до інсульту, передають "Подробности".

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Наразі директор 52-ї школи звільнений, а в ситуації розбирається поліція. У школі винним у всьому вважають тільки Сергія Іванова. Класний керівник навіть завела для нього індивідуальний щоденник поведінки. Зараз вчителька на лікарняному, телефоном розповіла, що шум підняли марно.

"Ці дрібні проблеми вирішуються всі всередині класу. Там не було нічого серйозного, я вважаю. Часто діти один на одного скаржаться, потім миряться". - переконана Галина Бульга, класний керівник хлопчика.

Як повідомляли ЗМІ, у 52-ій школі Дніпра сталася жахлива історія. У хлопчика після знущань стався інсульт, через що він впав в кому.