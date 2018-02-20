За рік Ін Тайм "виріс" на 100 відділень і збільшив кількість доставок  до дверей на 40%

Загальний обсяг відправлень компанії у порівнянні з 2016 роком зріс на 26%, в той час як доставка до дверей та у відділення зросла на 39,6% і 22,4% відповідно.

У 2017 році логістична компанія Ін Тайм продемонструвала ринку позитивну динаміку в усіх напрямках: відкрито понад 100 відділень, впроваджена нова система білінгу, новий функціональний сайт, мобільні додатки для платформ iOS і Android.

Загальний обсяг відправлень компанії у порівнянні з 2016 роком зріс на 26%, в той час як доставка до дверей та у відділення зросла на 39,6% і 22,4% відповідно. Поряд із цим, кількість доставлених посилок в сегменті e-commerce зросла на 118%. В даному сегменті Ін Тайм представлений сервісом ZRUCHNA – адресна доставка для інтернет-магазинів в зручні для клієнта двогодинні інтервали.

У 2017 році компанія також почала роботу над прискоренням доставки вантажів. У рамках цього завдання реалізований проект із розвитку логістичної інфраструктури – відкрито новий транзитний склад в Дніпрі з пропускною спроможністю 200 тонн на добу.

Крім цього, компанія відкрила новий склад у рамках сервісу фулфілмент. Даний комплекс складських послуг призначений, в першу чергу, для операторів інтернет-торгівлі. До переваг фулфілмента від Ін Тайм належать: повна обробка замовлень від розміщення до доставки товару клієнту в руки; висока точність виконання замовлень, відсоток помилок не перевищує 0,01%; API інтеграція з усіма службами доставки; отримання звітності в особистому кабінеті. При цьому швидкість обробки замовлень становить від 2 до 12 годин із моменту отримання заявки.

В рамках поліпшення клієнтського сервісу в минулому році відбувся запуск нового функціонального сайту та мобільних додатків для платформ iOS і Android. «Для клієнта це означає, що тепер він може у своєму смартфоні або ноутбуці відстежувати статуси доставок, проводити самостійно розрахунки вартості відправлень за допомогою онлайн калькулятора, викликати кур'єра, користуватися повним каталогом пошуку відділень, в тому числі, знаходити найближче до нього відділення на мапі. Крім цього, завдяки реалізації нової системи білінгу ми суттєво збільшили швидкість обробки даних і розрахунків для наших клієнтів», – підкреслив генеральний директор Ін Тайм Сергій Грачов.

За його словами, в 2018 році компанія продовжить реалізовувати план щодо перебудови й модернізації IT-інфраструктури, відкривати нові хаби та сортувальні центри, пропонувати нові унікальні сервіси, а також активно розвивати мережу відділень. «Ключові цілі: оперативна й якісна доставка, поліпшення роботи існуючих сервісів і запуск нових», – резюмував генеральний директор компанії Ін Тайм.

Компанія «Ін Тайм» вийшла на ринок поштової логістики у 2002 році й стала однією з перших в Україні, заявивши про себе впровадженням сучасних сервісів, пов'язаних із доставкою. На сьогоднішній день мережа Ін Тайм охоплює всю Україну та налічує понад 630 відділень. Компанія здійснює міжнародну доставку у 220 країн світу.

До структури Ін Тайм входять ТОВ «Ін Тайм Фулфілмент» – компанія, що надає комплекс складських послуг, і сервіс доставки ZRUCHNA – послуга для інтернет-магазинів, що працює у форматі same-day (день у день) в зручні для клієнта двогодинні інтервали доставки.