Суд скасував тюремний вирок журналістам Васильцю та Тімоніну, які працювали на "Новоросія ТБ"

Киянина Дмитра Васильця і жителя Бердичева Євгена Тімоніна суд визнав винними у сприянні терористичній організації і засудив їх до дев'яти років позбавлення волі.

Апеляційний суд Києва скасував вирок засудженим до дев'яти років в'язниці екс-співробітникам 17 каналу Дмитру Васильцову і Євгену Тімоніну, обвинувачених в участі в проекті терористів "Новоросія ТВ"- ЗМІ

Про це в коментарі Українській правді повідомила адвокат Наталія Вознюк.

"Таким чином, суд скасував рішення Андрушівського суду Житомирської області і вирішив переглянути справу в першій інстанції.Суддя постановив відпустити Васильця і Тімоніна з-під варти в залі суду і зобов'язати знаходитися за місцем проживання з обов'язковим носінням електронного браслета.

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Засуджених звільнили з-під варти в залі суду.

Адвокат також додала, що її підзахисним обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 2 місяці",- сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині до 9 років позбавлення волі засуджено двох посібників телеканалу «Новороссия ТВ». Таку ухвалу виніс 28 вересня минулого року Бердичівський суд.

Він визнав киянина Дмитра Васильця і жителя Бердичева Євгена Тімоніна винними у сприянні терористичній організації і засудив їх до дев'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прокуратуру Житомирської області, нині засуджених було взято під варту 25 листопада 2015-го року.У червні-липні 2014 року вони виїхали на підконтрольну «ДНР» територію у м. Донецьк. Також вони доставляли обладнання, надавали консультації та практичну допомогу представникам телеканалу «Новороссия ТВ» для налагодження прямого ефіру, трансляцій новин про діяльність так званої «ДНР». Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом СБУ в Житомирській області.