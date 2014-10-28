Сили АТО обміняли 8 бойовиків на 11 полонених військових та волонтерів

Про це повідомляється на сайті «Блоку Петра Порошенка», а також про це повідомив президент у своєму Twitter.

Щойно повідомили добру новину про звільнення 7-ох військових 80-ої аеромобільної бригади, трьох волонтерів та правозахисниці Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 октября 2014

Таким чином, з полону звільнено: Савчука Юрія Григоровича, Литвина Я. Ю, Кузьмина Михайла Степановича, Чегина Н. М, Демиденка Андрія Юрійовича, Бойко А. А, Бондаренка Євгена Олександровича.

Читайте такожВ полоні бойовиків на Донбасі залишаються понад 400 осіб - Семенченко

Звільнені волонтери: Захаров Серій (Дніпропетровськ), Гайде Різаєва (волонтер, член координаційної ради Майдану), Кононови Олександр і Вікторія (подружжя).

Також передали на блокпост під Щастям передали допомогу, яку збирали київські школярі: спальники, берці, теплий одяг, термобілизну і консерви.