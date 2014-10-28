Сили АТО обміняли 8 бойовиків на 11 полонених військових та волонтерів

15:21, 28 жовтня 2014
Суспільство
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Семеро військовослужбовців 80-ї аеромобільної бригади зі Львова та четверо волонтерів були обміняні сьогодні під містом Щастя на восьмеро полонених бойовиків.

REUTERS

Про це повідомляється на сайті «Блоку Петра Порошенка», а також про це повідомив президент у своєму Twitter.

Таким чином, з полону звільнено: Савчука Юрія Григоровича, Литвина Я. Ю, Кузьмина Михайла Степановича, Чегина Н. М, Демиденка Андрія Юрійовича, Бойко А. А, Бондаренка Євгена Олександровича.

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Звільнені волонтери: Захаров Серій (Дніпропетровськ), Гайде Різаєва (волонтер, член координаційної ради Майдану), Кононови Олександр і Вікторія (подружжя).

Також передали на блокпост під Щастям передали допомогу, яку збирали київські школярі: спальники, берці, теплий одяг, термобілизну і консерви.

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