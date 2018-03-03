У Львові учасник АТО представив книгу на основі реальних подій

У книзі "Скепсис" Григорій Обертайло розповідає про рік, проведений на фронті мобілізованим до ЗСУ офіцером.

Учасник АТО Володимир Бруньковський (псевдонім - Григорій Обертайло) 2 березня представив свою книгу "Скепсис" у Львові. Захід організував Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Читайте також"Дике поле": в мережі показали трейлер довгоочікуваного фільму за романом Жадана (відео)Як говориться у прес-релізі, "Скепсис" - це "фронтова повість, в якій показані проблеми української армії. Події відбуваються протягом 2014-2015 рр. на сході України в зоні АТО. Назви населених пунктів, де вони проходили, не вказані навмисно, імена та позивні діючих осіб змінені. Твір створений на основі реальних подій. У своїй книзі автор розповідає про рік, проведений на війні звичайною людиною – мобілізованим офіцером, акцентує на внутрішніх проблемах нашого суспільства, копією якого завжди були та будуть Збройні Сили".

Автор "народився 1976 року в Криму в родині військових. Вчився в різних містах колишнього СРСР, школу закінчив у місті Новояворівськ, Львівської області. В 1994 році поступив у ОІСВ (Одеський Інститут Сухопутних Військ), який успішно закінчив у 1998 році за фахом «Бойове застосування аеромобільних підрозділів». Після чотирирічної служби в ЗСУ звільнився, розчарований системою. Після довгих пошуків знайшов себе в мистецтві ф’юзингу, чим і займається дотепер. В 2014 році призваний до лав ЗСУ через вторгнення російських військ на територію України, та подальшої окупації нею східних областей. Рік, проведений безпосередньо на фронті, підштовхнув його до написання першого твору".

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році на Форумі видавців у Львові презентували книгу Надії Савченко “Сильне ім'я Надія”, яку вона написала, перебуваючи під вартою в Росії.