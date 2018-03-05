Будь-який диктатор помирає: у соцмережах нагадали про злочини Сталіна і провели аналогії із сучасною РФ

16:03, 05 березня 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 5 березня, виконується 65 років із дня смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна, за час правління якого було вбито та репресовано мільйони людей. Однак, незважаючи на усі жахи сталінізму, у Росії продовжують шанувати його постать та виправдовувати його злочини.

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Зокрема, російські комуністи сьогодні завалили квітами могилу диктатора біля Кремлівської стіни. Голова фракції КПРФ Геннадій Зюганов закликав «вчитися у Сталіна» диктатора і заявив, що «у повітрі знову запахло великою війною».

Натомість, у соцмережах користувачі нагадують про страшні злочини диктатора, про які у Росії починають забувати на тлі ейфорії від окупації Криму і вторгнення на Донбас.

Смерть Сталіна – це нагадування про те, що рано чи пізно будь-який диктатор помирає, зазначають користувачі, проводячи аналогії із сучасною Росією.

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Теги: #соцмережі#смерть сталіна