Будь-який диктатор помирає: у соцмережах нагадали про злочини Сталіна і провели аналогії із сучасною РФ

Смерть Сталіна – це нагадування про те, що рано чи пізно будь-який диктатор помирає, зазначають користувачі соцмереж.

Сьогодні, 5 березня, виконується 65 років із дня смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна, за час правління якого було вбито та репресовано мільйони людей. Однак, незважаючи на усі жахи сталінізму, у Росії продовжують шанувати його постать та виправдовувати його злочини.

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Зокрема, російські комуністи сьогодні завалили квітами могилу диктатора біля Кремлівської стіни. Голова фракції КПРФ Геннадій Зюганов закликав «вчитися у Сталіна» диктатора і заявив, що «у повітрі знову запахло великою війною».

Натомість, у соцмережах користувачі нагадують про страшні злочини диктатора, про які у Росії починають забувати на тлі ейфорії від окупації Криму і вторгнення на Донбас.

Смерть Сталіна – це нагадування про те, що рано чи пізно будь-який диктатор помирає, зазначають користувачі, проводячи аналогії із сучасною Росією.

Сдох тот - сдохнет и этот...

Конец тиранов - одинаково ужасен.



Ровно 65 лет назад, 5 марта 1953 года стало известно о смерти Сталина. pic.twitter.com/uHZM9iq16U — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 5 березня 2018 р.

Опа, годовщина смерти Сталина, сегодня... Напоминание о том,что рано или поздно любой царь/диктатор сдыхает. Каким бы он не казался вечным))) — Колишній Ялтинець (@yalta5555) 5 березня 2018 р.

65 лет назад, 5 марта издохло кровавое чудовище Сталин. pic.twitter.com/YMMmu14PSr — NashaCanada (@NashaCanada) 4 березня 2018 р.

Сталин не умер. Сталин жив. Сталин жив в каждом сфабрикованном уголовном деле. Сталин жив в каждом менте, который пытает задержанного. Сталин жив в отсутствии свободы слова. Сталин жив во лжи и лицемерии нынешней власти — Сталингулаг (@StalinGulag) 5 березня 2018 р.

Сталин -преступник ! — Татьяна (@lossuda) 5 березня 2018 р.

65 лет назад в этот день умер главный подонок 20 века Сталин. Главному подонку 21 века сейчас 65 лет.

Совпадение?

Не думаю... — Голобуцкий Алексей (@Holobutsky) 5 березня 2018 р.

Сталин и Гитлер - близнецы братья https://t.co/KB8TPWav6j — Валерий Беляев (@1Antikretin) 5 березня 2018 р.

Ровно 65 лет назад отправился в АД предыдущий кремлевский упырь, погубивший миллионы советских граждан и развязавший вместе с Гитлером Вторую мировую войну



На фото ресторан украинских эмигрантов в Канаде, в честь смерти душегуба, угощает всех бесплатным борщом. 5 марта 1953 года pic.twitter.com/CTw7xmZ7Im — История скреп (@Skrepo_history) 5 березня 2018 р.

Сталин=Гитлер — Gorishni Plavni (@GorishniP) 5 березня 2018 р.

Все так радуются годовщине смерти Сталина, как будто руку к этому приложили. Сталин умер из-за болезни ни за что не ответив. А его режим, который он построил, номенклатура, которую он оставил, терзают страну до сих пор. Чему вы радуетесь? — Mikhail Svetov (@msvetov) 5 березня 2018 р.

Сталин умер 65 лет назад в 1953 году, а лучше бы умер в 1878-ом, при рождении... — Mark Feygin (@FeyginMark) 5 березня 2018 р.

65 лет назад 5 марта умер Сталин. Так что не надо говорить, что он за всё время ничего хорошего не сделал pic.twitter.com/47AmP9Hyna — Чай з варэннем (@belteanews) 5 березня 2018 р.

А главное Сталин живёт в путине — Ion.1938 (@SergeiRussu1) 5 березня 2018 р.