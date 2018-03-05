Половина українців регулярно подають милостиню жебракам

Утримують людей від участі в благодійності, крім нестачі коштів, також недовіра до отримувачів допомоги.

Більшість українців (70%) впродовж 12 місяців робили грошові або речові пожертви, зокрема, 50% подавали милостиню, а 56% робили грошові або речові пожертви, не враховуючи милостиню.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компаніями Corestone Group та GfK Ukraine, пише ZN.UA.

Крім того, 31% населення жертвували кошти або речі напряму тим, кому вони потрібні, 21% - волонтерам, що збирають кошти для інших, 19% - церкві або іншим релігійним організаціям і тільки 6% - благодійним організаціям, а також 2% - громадським організаціям та 1% - міжнародним організаціям.

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56% населення віддавали готівку, 32% - жертвували речі, 23% - кидали кошти в скриньку і лише 6% робили переказ через банк, а 5% - онлайн. Щодо найзручніших способів робити пожертви, 50% населення зазначили, що їм зручно віддавати готівку, 34% - жертвувати речі, 19% - кидати готівку в скриньку і тільки 9% зазначили як зручний переказ через банк і 6% переказ онлайн.

Переконання, що гроші дійдуть до тих, хто їх потребує, особисте знайомство з людьми у скруті, гострота соціальної проблеми, прозорість діяльності і звітності організації є основними мотиваційними факторами пожертв.

Утримують людей від участі в благодійності, крім нестачі коштів, також недовіра до отримувачів допомоги та невіра в те, що їхня пожертва може змінити ситуацію.

Опитування було проведено на замовлення Фонду родини Загорій серед 1 тисячі громадян України у містах з населенням більше 50 тис. мешканців. Польовий етап досліджень тривав з 17 січня до 6 лютого 2018 року. Польові роботи проведені GfK Ukraine.