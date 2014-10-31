Бойовики на Донбасі оголосили про створення "регулярної армії" та про "тотальну мобілізацію населення"

Керівництво терористичної організації "ДНР" оголосило про створення регулярної армії" і "тотальної мобілізації населення".

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"На тлі поширюваних бойовиками чуток про підготовлюваний "масований наступ українських військ" в районі Донецька триває концентрація сил і засобів російсько-терористичних військ. Протягом доби з району н.п. Сніжне через н.п.Зугрес у напрямку до Донецька переправлено кілька десятків одиниць бронетехніки без розпізнавальних знаків, включаючи близько 50 танків", - йдеться у повідомленні.

Також експерт зазначає, що посилене бронегрупою і 2-ма батареями ствольної артилерії угруповання терористів "Народне ополчення Донбасу" (Горлівка) під командуванням Ігоря Безлера ("Бєс"). Бандформування отримало статус "бригади".