«Влада» окупованого Криму в 7 разів підвищує оплату за харчування в дитсадках

У дитсадках Сімферополя напередодні з'явилися оголошення, що попереджають батьків про те, що новий рівень плати за харчування встановлений на підставі рішення сесії Сімферопольської міськради від 30 жовтня. Про це повідомляють «Крим. Реалії».

Крім того, на словах завідувачі попереджають, що з 1 січня плату за харчування в сумі 132 рубля (близько 40 гривень) на день батькам доведеться вносити самостійно, так як, нібито, російське законодавство не передбачає дотування цих витрат, пише рупор кримської «влади» «Кримінформ».

При цьому, як розповіли батьки, вже два тижні з раціону дітей у дитсадках виключені цукор і яйця - продукти не закуповуються, і на них доводиться скидатися не тільки самим батькам, але й вихователям.

Читайте такожЗМІ: У Криму йде прокат американських фільмів в обхід заборони

Зазначимо, що 30 жовтня Сімферопольська міськрада не проводила засідання сесії - розгляд цього питання, ймовірно, відбудеться на засіданні сьогодні.

15 жовтня «уповноважений з прав людини» Криму Людмила Лубіна за підсумками перевірки дошкільних закладів Сімферополя заявила про те, що склалася катастрофічна ситуація з харчуванням - діти недоїдають.

«У нас діти в садках голодують. Ми калічимо в садку дітей. Якщо ми тут, високі чиновники, будемо довго вирішувати, якого постачальника замінити і що робити, у нас до кінця року діти будуть отримувати таке ж харчування, тому треба швидко вирішувати ці питання», - сказала Лубіна.

Позицію «уповноваженого з прав людини» підтримують і в Державній раді Криму, і в сімферопольській міській адміністрації. «Визначати зараз, хто винен не варто. Проблему треба вирішувати», - зазначив в.о. голови адміністрації» Сімферополя Геннадій Бахарєв.