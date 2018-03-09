Затриманий соратник Медведчука Рубан віз зброю до Києва не просто так - нардеп

Рубан намагався в'їхати на підконтрольну Україні територію з арсеналом зброї.

За інформацією народного депутата Володимира Ар'єва, зброя, з якою був затриманий на пункті пропуску переговірник Володимир Рубан, мала потрапити до Києва.

"Соратник Медведчука затриманий з цілим арсеналом зброї, яку, за моїми джерелами, везли в Київ не просто так. Радує, що тепер Рубану не відбутися лише солдатським ременем по філею, як його альфа-маскулінному другу-гонщику. Все серйозно", - йдеться у його повідомленні у Facebook.

Читайте такожПереговірник Рубан затриманий спецслужбами на лінії розмежування - ЗМІ (відео)Як повідомляв УНІАН, керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан був затриманий 8 березня між підконтрольним Україні Бахмутом і окупованою Горлівкою. За попередніми даними, затримання відбулося через те, що переговорник здійснював транспортування "забороненого товару".

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко підтвердив затримання Рубана.

Як повідомляє волонтер Мирослав Гай, Рубан був затриманий о 9.15 на пункті пропуску, коли намагався перевезти величезний арсенал зброї з окупованої території в Україну. За інформацією волонтера, переговірника передали в СБУ.

"Під виглядом переселенця, цей "генерал" намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях", - написав заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука на сторінці в Facebook.