Не розуміє "козьего языка": водія автобуса на Донбасі викликали до СБУ (фото)
09:07, 09 березня 2018Суспільство
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Співробітник СБУ на гарячому впіймав водія-"сепаратиста" на Донеччині.
Водій "нарвався" на співробітника СБУ / фото facebook.com/Alex Afonin
На Донеччині водій автобуса "Маріуполь – Святогірськ" назвав українську мову "козячою".
Читайте також"Характер почав змінюватися": стали відомі подробиці про бійця АТО, який зарізав шеф-кухаря в КиєвіПро це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Олексій Афонін. "Як він заявив: в його автобусі "должен звучать единственно нормальный язык – русский", він не розуміє "козьего языка", – йдеться у повідомленні.
Та виявилося, що у цьому автобусі їхав співробітник СБУ, який і "запросив" його у понеділок до відомства, переписавши його дані та взявши номер телефону.
Раніше у Чернівцях учасника бойових дій висадили з маршрутки ще й нагрубіянили при цьому.
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