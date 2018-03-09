Не розуміє "козьего языка": водія автобуса на Донбасі викликали до СБУ (фото)

Співробітник СБУ на гарячому впіймав водія-"сепаратиста" на Донеччині.

На Донеччині водій автобуса "Маріуполь – Святогірськ" назвав українську мову "козячою".

Читайте також"Характер почав змінюватися": стали відомі подробиці про бійця АТО, який зарізав шеф-кухаря в КиєвіПро це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Олексій Афонін. "Як він заявив: в його автобусі "должен звучать единственно нормальный язык – русский", він не розуміє "козьего языка", – йдеться у повідомленні.

Та виявилося, що у цьому автобусі їхав співробітник СБУ, який і "запросив" його у понеділок до відомства, переписавши його дані та взявши номер телефону.

Раніше у Чернівцях учасника бойових дій висадили з маршрутки ще й нагрубіянили при цьому.