СБУ проводить обшуки у «агентів Кремля» по всій країні, серед них – журналісти

За словами речника СБУ, під час обшуків було вилучено зброю, вибухівку та антиукраїнські матеріали.

Служба безпеки України сьогодні проводить у різних регіонах України понад 25 обшуків в осіб, які сприяють Росії в проведенні антиукраїнських акцій.

Читайте також"Тисячі загиблих, збиралися розстріляти центр Києва": в СБУ розповіли подробиці запланованого теракту за участю РубанаПро це у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. За її словами, під час обшуків було вилучено пропагандистські матеріали, зброю, вибухівку та багато інших доказів підривної роботи проти України. Більш детальна інформація буде пізніше оприлюднена на сайті СБУ.

«На жаль, серед цих громадян є ті, хто має відношення до журналістського цеху, але приналежність до професії не може бути індульгенцією від законної відповідальності за антидержавницькі дії. Тому просимо вас не давати передчасні оцінки до оприлюднення всіх матеріалів», - зазначила представник Служби безпеки.

Як повідомляє "Українська правда", обшуки, зокрема, проходять у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. У Києві СБУ прийшла до журналіста Юрія Лукашина.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.