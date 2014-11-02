У Севастополі воду почали подавати за графіком

Як повідомив призначений російськими окупантами "губернатор" Сергій Міняйло, основним джерелом водопостачання міста є Чорноріченське водосховище, яке в останні кілька років через незначні опади сильно пересохло, передає "Новий час".

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"Ще на початку 2013 року об'єм води у водосховищі був мінімальним", - поскаржився він, визнавши ситуацію "надзвичайною".

Це не всі проблеми, які з'явилися у жителів півострова з приходом російських окупантів: раніше було зафіксовано різке подорожчання продуктів. Днями стало відомо, що оплата харчування в дитсадках подорожчала в чотири рази. Мобільний зв'язок працює з перебоями.