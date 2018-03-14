Відомий астронавт NASA, який усиновив українця, відвідав Дніпро (відео)
20:46, 14 березня 2018Суспільство
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Брезник відвідав у Дніпрі місцевий аерокосмічний музей, роздав сотні автографів і пояснив, чому його вабить Україна.
Рендольф Брезник з 12-річним сином прогулявся по Дніпру, адже саме звідси хлопчик родом. Маленького українця американський астронавт усиновив 10 років тому.
Саме Брезник - другий після українського космонавта Каденюка розгорнув на орбіті український прапор. Сьогодні він відвідав у Дніпрі місцевий аерокосмічний музей, роздав сотні автографів і пояснив, чому його вабить Україна.
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