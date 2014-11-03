В Одесі судитимуть екс-міліціонерів, які звільнили підозрюваних у заворушеннях 2 травня

Генеральна прокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох колишніх працівників Головного управління МВС в Одеській області, які незаконно звільнили з-під варти підозрюваних у вчиненні масових заворушень в Одесі 2 травня.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, уточнивши, що ці екс-посадовці обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу), ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

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За даними ГПУ, в ході досудового розслідування встановлено, що колишній начальник Одеського міського управління ГУ МВС України в Одеській області 4 травня 2014 року через недбале ставлення до своїх службових обов’язків допустив проникнення на територію Одеського міськуправління міліції групи мітингуючих осіб та блокування ізолятора тимчасового тримання, що спричинило матеріальні збитки державі.

В подальшому вказана особа, перевищивши свої службові повноваження, надала незаконну вказівку підпорядкованим йому працівникам - начальнику ізолятора тимчасового тримання ОМУ ГУМВС України в Одеській області та інспектору - черговому цього ж ІТТ, на підставі якої ними незаконно звільнено з ізолятора 63 особи, затримані за підозрою у вчиненні 2 травня масових заворушень в місті Одесі.

За результатами досудового розслідування вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень.

Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 29 жовтня цього року обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, в ході масових заворушень в Одесі 2 травня загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.

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Через кілька днів правоохоронці затримали головних фігурантів екстремістських організацій, а також кілька співробітників міліції.

При цьому у причетності до трагічних подій в Одесі 2 травня підозрювали Дмитра Фучеджи, який був заступником керівника міліції Одеської області з питань громадської безпеки і особисто був в центрі Одеси 2 травня під час жорстоких зіткнень. Також він виконував обов'язки начальника обласного УВС 4 травня, коли після штурму міського управління внутрішніх справ міліціонери відпустили затриманих проросійських активістів.

Фучеджі втік з України і був оголошений в розшук.