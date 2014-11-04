В Україні можуть заборонити ще більшу кількість російських фільмів

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Нацради з питань телерадіомовлення.

У документі наголошується на підтримці рішення ICTV про відмову від показу серіалу з актором Михайлом Пореченковим.

Відтак, Нацрада закликає телеканали переглянути програмний підхід до показу аудіовізуальної продукції російського виробництва.

«Регуляторний орган позитивно оцінює рішення каналу ICTV щодо негайного скасування показу серіалу «Агент національної безпеки». Нацрада вважає неприпустимим популяризувати в українському ефірі актора Михайла Пореченкова, а також інших російський митців, які своїми позиціями та вчинками демонструють неповагу до незалежності Української держави та гідності громадян нашого країни», - сказано в заяві. В ній також підкреслено, що до Національної ради надходять скарги від суспільства та громадських організацій, в яких висловлюються вимоги припинити трансляції фільмів за участі російських акторів, що не лише підтримують агресію проти нашої держави, а й беруть участь у іміджевій візуальній підтримці цієї агресії.

Читайте такожТурчинов у вівторок підніме в Раді питання про заборону російських серіалів«Розуміючи велику відповідальність перед українським народом та усією галуззю, ми виступаємо за саморегуляцію медіаринку в питаннях кіно- та серіального контенту. Закликаємо керівників українських телеканалів не чекати рішень державних органів, терміново прибрати з ефіру кінопродукцію російського виробництва, яка пропагує антиукраїнські настрої.

Ми впевнені, що менеджери, власники та керівники телеканалів обов’язково проявлять свою громадянську позицію, патріотизм у складний для країни час», - сказано в заяві Нацради з питань телерадіомовлення.