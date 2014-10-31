У мережу виклали "тролер" про "ліквідацію Пореченкова"

Користувачі інтернету створили відеомонтаж, в якому обігрують роль зрадника "Академіка" у виконанні Пореченкова в серіалі "Ліквідація" та його можливу участь у бойових діях в Україні на боці проросійських бандформувань.

Нагадаємо, російський актор Михаїл Пореченков побував у контрольованому проросійськими терористами українському Донецьку й опинився після цього в центрі скандалу. На сайтах бойовиків поширене відео, на якому Пореченков, одягнутий у каску з написом «Преса», стріляє з кулемета. З ролика не видно, куди цілить цей громадянин РФ, сам він у соцмережах переконує, що «не стріляв у людей».

Читайте такожВійськові експерти вважають, що Пореченков стріляв бронебійно-запальними кулямиОфіційною метою приїзду Пореченкова у Донецьк був показ забороненого в Україні фільму «Піддубний», де той зіграв головну роль.

Щодо Пореченкова відкрито кримінальне провадження.