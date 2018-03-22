На Харківщині затримали трьох осіб за співпрацю зі спецслужбами Росії (відео)

СБУ задокументувала зв’язок учасників агентурної мережі зі спецслужбами РФ, а також факти передачі капітаном поліції службової інформації МВС України, у тому числі з обмеженим доступом.

У Харківській області співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність агентурно-інформаторської мережі Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Харківській області, до складу мережі входило троє місцевих жителів, один з яких був діючим офіцером Національної поліції в Харківській області.

Читайте також"Випадкове" знайомство та дружба: журналісти розповіли, як російські спецслужби вербують українців

Під час проведення слідчих дій співробітники СБ України задокументували зв’язок учасників агентурної мережі з ГУ ГШ ЗС РФ, а також факти передачі капітаном поліції службової інформації МВС України, у тому числі з обмеженим доступом. Зловмисники також передали російським кураторам особисті дані учасників антитерористичної операції.

Учора, 21 березня, під час спецоперації правоохоронці затримали учасників агентурної мережі. У ході обшуків за місцями їх проживання співробітники СБУ вилучили речові докази, які підтверджують факт виконання ними злочинних завдань в інтересах спецслужб РФ.

Фігурантам справи оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відео: Служба безпеки України

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.