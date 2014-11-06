У Донецькій області терористи захопили торговий центр, готель і автозаправку - міліція
00:32, 06 листопада 2014Суспільство
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У Донецькій області на окупованій території терористи захопили торговий центр, готельний комплекс і автозаправну станцію.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.
Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу в чергову частину ГУМВС України в Донецькій області надійшло три повідомлення про захоплення терористами громадських будівель: торгового центру «Амстор» в м. Єнакієве, готельного комплексу в с. Безіменному Новоазовського району та автозаправної станції р. в Донецьку.
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За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст.341 КК України (захоплення державних або громадських будівель або споруд).
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