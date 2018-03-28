"Голос нашого дитинства": помер актор, який озвучив "Бременських музикантів"

Олег Анофрієв озвучив мультфільми «Бременські музиканти», «Казка про попа і про робітника його Балду», «Як Левеня і Черепаха співали пісню», «Дуже синя борода» та «Де обідав горобець?».

Помер актор Олег Анофрієв, який озвучив безліч радянських мультфільмів, в тому числі і "Бременських музикантів". Акторові було 87 років.

Про це повідомив актор Олександр Олешко в Instagram.

Читайте такожПомер відомий український режисер

«Щойно не стало Олега Анофрієва... Голос нашого дитинства, дорогий і улюблений наш артист, чолов'яга... Царство небесне...» - написав Олешко.

Олег Анофрієв знявся в таких фільмах, як «Червоні вітрила», «Кіт в мішку», «Перший рейс», «Людина з бульвару Капуцинів» і «Неждано-негадано». Він також озвучив мультфільми «Бременські музиканти», «Казка про попа і про робітника його Балду», «Як Левеня і Черепаха співали пісню», «Дуже синя борода» та «Де обідав горобець?».

Як повідомляв УНІАН, померла перша в історії переможниця "Євробачення".